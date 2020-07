Diakonie Stetten baut in Aalen und Gmünd

Aalen. Die Diakonie Stetten baut in Schwäbisch Gmünd und Aalen jeweils ein Wohnhaus für 24 Menschen mit Behinderungen. Die Bauprojekte dienen als Ersatz für das Wohnheim auf dem Elisabethenberg in Lorch. Im Juli wird an beiden Standorten mit dem Bau begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die umliegende Nachbarschaft wurde laut Diakonie Stetten an den Baugrundstücken über die geplanten Bauprojekte informiert. Die neuen Wohnangebote für jeweils 24 Menschen mit Behinderungen entstehen im Stadtteil Rehnenhof-Wetzgau in der Willy-Schenk-Straße in Schwäbisch Gmünd und im Ganzhornweg in Aalen.

Das Wohnheim auf dem Elisabethenberg in