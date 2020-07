Auf den Spuren von Petrus und Paulus

Oberkochen. „Es sind wieder Lockerungen zu erwarten, aber noch fordert uns Corona Einschränkungen ab“, begrüßte Pfarrer Andreas Macho die Gottesdienstbesucher in Sankt Peter und Paul.

Sein besonderer Gruß galt dem Jubilar, Pfarrer Martin Weber. Am 25. Juni 1995 war dieser im Hohen Dom zu Augsburg zum Priester geweiht worden und wenige Tage später, am 2. Juli, feierte er in seiner Heimatgemeinde Oberkochen die Primiz, seine erste heilige Messe.

Den beiden Heiligen Petrus und Paulus sei das Gotteshaus in Oberkochen geweiht und die Verbindung mit dem Silbernen Priesterjubiläum von Martin Weber, der als Pfarrer in Opfenbach im Allgäu