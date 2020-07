Kläranlage wird Haushalt belasten

Abwasserbeseitigung Die Kläranlage in Stödtlen-Gaxhardt wird erweitert. Was in Bezug auf die Abwasserbeseitigung noch alles getan wird.

Stödtlen

Die Abwasserbeseitigung in Stödtlen wird auf den neuesten Stand gebracht. Dazu ist es notwendig, die Kläranlage in Gaxhardt zu erweitern und zu modernisieren. Das Klärwerk in Stödtlen-Niederroden wird in diesem Zuge stillgelegt. Bürgermeister Ralf Leinberger spricht von der größten Investition, die Stödtlen jemals tätigen müsse.

Die Vorplanungen zur Neustrukturierung der Abwasserbeseitigung haben vor über zehn Jahren begonnen. „Man hat zahlreiche Varianten entwickelt, berechnet und auch immer wieder nachgerechnet, da sich die Baukosten in diesem Zeitraum erheblich verändert haben. Die Abwasserbeseitigung und Abwasserreinigung