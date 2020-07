Karpfen lieben Hundefutter

Abtsgmünd-Reichertshofen

Gleich hab‘ ich es. So. Und jetzt kommt das als Köder an die Angel“, erzählt der 14-jährige Dennis Bleicher. „Hier fängt man viel“, weiß er und deutet auf den Kocher. Trotz seines jungen Alters ist er seit fünf Jahren beim Sportfischereiverein Abtsgmünd. Der Siebtklässler grinst, während er sich seinen Köder betrachtet. Nein, am Haken hängt kein Wurm und auch kein Minifisch. Wer näher hinguckt, erkennt, dass es Hundefutter ist. Zwei kleine Rollen, am Faden miteinander verbunden. „Da stehen Karpfen drauf“, versichert Dennis Bleicher. Und wirft die Angel aus.

