Die Löwen gehen wieder auf die Jagd

Fußball, Landesliga Am Montag startete beim TSGV Waldstetten die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Das lange Warten hat ein Ende. Der TSGV Waldstetten startete am Montagabend, bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, in die Vorbereitung auf die Saison 2020/21. Der erste Spieltag beginnt am Wochenende, 22./23. August.

Coronabedingt mussten die Jungs von Mirko Doll fast vier Monate lang auf das Fußballspielen verzichten. Letztmalig gingen die Waldstetter Löwen am 8. März auf Punktejagd. Diese war auch erfolgreich – 1:0 beim TSV Neu-Ulm. Trainer Mirko Doll freute sich, dass die Vorbereitung nun endlich startet. „Das war eine sehr lange Pause – und dennoch haben wir jetzt nur sieben Wochen für die Vorbereitung. Wir hatten