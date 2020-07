Der letzte Mohikaner in Essingens Rat

Essingen

Als er vor 42 Jahren das erste Mal nach Essingen fuhr, wollte er sofort wieder umkehren. „Ich war auf der Suche nach einem Bauplatz und bin aus dem Großraum Stuttgart gekommen, Essingen war für mich damals tiefste Provinz“, sagt Professor Dr. Dieter Bolten.

Aber wie das Leben so spielt, baute Bolten mit seiner Frau wider Erwarten in der Gemeinde an der Remsquelle ein Haus, gründete eine Familie. „Gott sei dank haben wir den Bauplatz gekauft“, sagt Bolten heute rückblickend.

Inzwischen fühlt sich der 79 Jahre alte Jurist dort nicht nur wohl, sondern ist bekannt wie der sprichwörtliche