Unter der Kapfenburg wird gebuddelt

Lauchheim-Hülen. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) errichtet seit Mitte April an der Kreuzung der L 1076 mit der K 3293 und der Zufahrt zur Kapfenburg einen Kreisverkehr.

„Die Arbeiten am Kreisverkehr sind plangemäß vorangeschritten, sodass ab kommenden Montag, 13. Juli, mit dem Einbau der Asphaltdeckschicht begonnen werden kann“, teilt das RP in einem Schreiben mit. Zusätzlich zum Bau des Kreisverkehrs werde auch der Streckenabschnitt der L 1076 zwischen dem Kreisverkehr und der Abbiegespur in Richtung Hülen sowie zwischen dem Kreisverkehr und der Abbiegespur in Richtung Lauchheim saniert. Hierzu müssen die L 1076 und