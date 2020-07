Lieber Steingarten als öder Schotter

Neresheim-Elchingen. „Man meint zwar immer, Schottergärten wären pflegeleichter. Aber das stimmt so nicht“, sagt Helga Kucher vom Obst- und Gartenbauverein Elchingen. Zwar stimme das vielleicht in den ersten zwei oder drei Jahren, führt die Expertin aus. Aber dann kommen die Probleme mit Flugsamen und der Vermoosung der Steine. Doch das Allerschlimmste: „Meist liegt noch Vlies unter den Steinen, dadurch kann keine Pflanze wachsen. Diese Flächen sind ökologische tot“, sagt die Gartenliebhaberin und ist froh: „Das Verbot von Schottergärten ist eine Steilvorlage für uns.“ Denn schon lange will der OGV Elchingen