Schiele: Ein Flirt mit Hoffenheim?

Der Erfolgstrainer bleibt an Bord. Die Würzburger Kickers gehen mit Michael Schiele in die 2. Bundesliga. Das hat der Verein bekannt gegeben, nachdem sich der Vertrag durch den Aufstieg automatisch verlängert hat. Auch für Felix Magath, der über den Hauptsponsor bei den Kickers als Berater tätig ist, ist der Dorfmerkinger „der Vater des Aufstiegs“ und „der richtige Mann“. In den vergangenen Wochen kamen allerdings Zweifel auf, weil das Arbeitspapier von Schiele nicht verlängert wurde, obwohl der seit Wochen äußerst erfolgreich war. Auch von Fanseite gab es seit längerem die Forderung, mit dem Coach in die Zukunft