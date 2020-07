Galgenberg-Festival abgesagt

Aalen

Jetzt ist es leider amtlich. Der Verein Kulturfreunde Galgenberg hat sein Festival abgesagt. Schade. Corona erledigt damit auch das schönste Festival in Aalen. Beneidet wird Aalen um seine lebendige Musikerszene, vor allem aber auch darum, dass die Musiker hier kein Konkurrenzdenken untereinander hegen. Hörbar wird das alljährlich beim Galgenberg-Festival, wenn das Vereinsorchester zu den Instrumenten greift Bestleistungen abliefert.

In diesem Jahr wird es das nicht geben. „Corona macht ein Festival am ehemaligen Gaskessel im üblichen Rahmen einfach unmöglich. Deshalb wandert das gesamte Programm nun in das