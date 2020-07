Hohe Geldstrafe für jahrelange Steuerhinterziehung

Justiz Ein komplizierter Prozess beschäftigte am Dienstag das Ellwanger Amtsgericht.

Ellwangen. Ein 60-jähriger Mann aus Bayern hat gemeinsam mit seinem Bruder aus Ellwangen über Jahre hinweg Steuern hinterzogen. Insgesamt lagen die Summen im sechsstelligen Bereich. Im Anschluss an ein kompliziertes Verfahren verständigten sich Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht in der Verhandlung am Dienstag auf eine Geldstrafe.

Dem gebürtigen Ellwanger wurde vorgeworfen, seit 2009 in mehreren Steuererklärungen bewusst falsche Angaben gemacht zu haben. Zusammen mit seinem Bruder habe er sich damit einen Geldvorteil verschaffen wollen. Die Vielzahl an unterschiedlichen Unternehmen, Akteuren und Steuerarten machte