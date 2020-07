Mit Nussschalen Häuser dämmen

Verleihung Der Innovationspreis geht in diesem Jahr dreimal in den Ostalbkreis. Wer warum gewonnen hat. Mehr als 60 weitere Menschen und Firmen wurden als Leistungsträger ausgezeichnet.

Aalen

Ein Start-up, das sich gegen große Tech-Konzerne durchsetzen will, ein Weltmeister, zwei alteingesessene Traditionsunternehmen und ein Nussknacker – das sind die Gewinner des diesjährigen Innovationspreises.

Normalerweise ist dessen Verleihung eines der zentralen Ereignisse des Wirtschaftslebens in Ostwürttemberg, bei dem bis zu 400 Gäste erwartet werden. Pandemiebedingt fand die Verleihung im kleinen Rahmen bei der Kreissparkasse Ostalb in Aalen statt. Die Freude bei den Ausgezeichneten machte das nicht kleiner. Neben den fünf Hauptpreisträgern wurden 60 Menschen und Firmen als Leistungsträger der Region geehrt. So kommen