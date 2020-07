Neuer Schulhof fürs Schubart-Gymnasium

Bildung Lernen können Schülerinnen und Schüler nun im grünen Klassenzimmer. Was sich AG außerdem tut.

Aalen. „So schön kann Schule sein“, meint Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Und das „drinnen wie draußen“. Denn nachdem der neue Fachklassentrakt am Schubart-Gymnasium im Dezember 2018 eingeweiht wurde, folgte nun der Pausenhof des Gymnasiums.

Auf dem Hof hat sich einiges geändert: Ein neues Klettergerüst, Sitzgelegenheiten und ein grünes Klassenzimmer für Unterricht im Freien gibt es nun auf dem Pausenhof des Schubart-Gymnasiums. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir so etwas auch gehabt hätten“, erinnert sich OB Rentschler an seine Schulzeit. Doch die Arbeiten am ältesten Aalener Gymnasium sind