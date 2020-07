Beatles-Songs vom Dach

Musik Die Aalener Band „Liverpool 8“ hat nach fast fünf Monaten Konzertpause in der Reihe Musik vom Rathausdach den ersten Auftritt. Wie das geklappt hat.

Aalen

Die Maske am Mikrofonständer von Miha Spilek von „Liverpool 8“ weht im Wind, die Sonne scheint auf die Schirme der Marktbeschicker und „Love me do“ von den Beatles schallt aus den Lautsprechern vom Aalener Rathausdach.

„Hier in diesem Ambiente nach fast fünf Monaten Konzertpause zu spielen, ist wirklich toll“, freut sich Spilek. Am 9. Februar hatte die vierköpfige Pilzkopf-Band ihren letzten Auftritt in Schwäbisch Gmünd, erzählt der Musiklehrer. Eingespielt sind die Aalener Musiker trotzdem. Rockige Gitarrenriffs schütteln Spilek und Gitarrist Roberto Jimenez aus dem Ärmel.

„Damit der Klang