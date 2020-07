SSV Aalen zurück in der Bezirksliga

Fußball, Kreisliga A II Der SSV Aalen profitiert zwar von der Quotientenregel, der Aufstieg ist aber dennoch verdient. An 13 der 17 Spieltage war der SSV Tabellenführer.

Der SSV Aalen hat es geschafft. Die Jungs von Trainer Günther Niggel spielen in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga – wenn auch mit ein wenig Glück.

Denn vor der Corona-Unterbrechung stand die Union Wasseralfingen mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze. Der SSV Aalen hatte allerdings ein Spiel weniger absolviert und steigt nun durch die Quotientenregel als Meister auf.

Doch der SSV hat den Aufstieg auch verdient. An 13 der insgesamt 17 absolvierten Spielen standen die Aalener an der Tabellenspitze. Mit 54 Toren war der SSV mit weitem Abstand zur Konkurrenz am treffsichersten. Zum Vergleich: Adelmannsfelden stellte