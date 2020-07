Wie das Kirchenmusikfestival zu den Menschen kommt

EKM Unter dem Titel „Ich & Wir“ beginnt das Festival am Donnerstag, 16. Juli. Warum in diesem Jahr jeder daran teilhaben kann. Ganz ohne Eintritt.

Ich und wir“, so das Motto des diesjährigen Festivals für europäische Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd. Und was schon vor der Pandemie passte, das passt nun für das „Festival im Corona-Modus“ fast noch besser. „Grundgedanke war das Zusammenleben in der Stadt“, erklärt Intendant Klaus Stemmler das Motto, das schon längst feststand, als der Lockdown kam. „Wir müssen jetzt zusammenhalten, Toleranz und Solidarität sind wichtig“, so Stemmler. Die gebe es – aber auch verstärkt Narzissmus und Ich-Bezogenheit, dem man etwas entgegensetzen müsse.

„Kultur öffnet die Herzen und stiftet Gemeinschaft“,