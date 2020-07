Das Tor zum Friedhof ist wieder zurück

Lauchheim. Manches fällt erst dann auf, wenn es nicht mehr da ist. So wie das Tor zum Friedhof in Lauchheim, das schon vor dem Jahreswechsel plötzlich fehlte. Dabei war es gar nicht so weit entfernt und nur zur Rundumerneuerung bei einem Holzbaubetrieb in Ellwangen.

Sicherheitsbedenken lieferten seinerzeit den Grund, das Tor in fachmännische Hände zu geben. Als staatlich geprüfter Restaurator im Zimmerer-Handwerk hat sich inzwischen Christian Mermi dem in die Jahre gekommenen alten Friedhofstor angenommen und die morschen Balken und Stäbe ausgetauscht.

„Ganz wie es sich gehört“, erzählt sein Vater Gerhard. „Aus Eichenholz