Studierende, Kameras und Kunst

Hochschule 10 000 Jahre Aalener Stadtgeschichte zaubert das Kollektiv K an die Fassade des Gebäudes Rittergasse 1. Studierende begleiten das Kunstprojekt mit der Kamera bis Anfang August.

Aalen

Es klickt leise, als die Studentin auf den Auslöser der Kamera drückt. Ihre Kommilitonen stehen um sie herum, vor dem Fotostudio spectrum in Aalen, und beobachten die Szenerie. Dort haben neun Studenten eine Einführung in die praktische Fotografie als Teil ihres Kurses an der Hochschule Aalen.

Anstatt einer Prüfung erwartet die jungen Menschen ein Projekt. Sie werden über knapp einen Monat die Arbeit der Gruppe Kollektiv K in der Rittergasse 1 in Aalen dokumentieren – natürlich mit der Kamera.

Bernd Reznicek, Dozent für Gestaltung und Bildbearbeitung an der Hochschule, sitzt im Studio. Durch Zufall kam ihm die Idee die Studiengänge