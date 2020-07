Bennet Munz und Lucy Timm gewinnen

Fenster zur Kunst Wo hatte sich der Spion bei der Sommeraktion bisher versteckt? Am 27. Juli geht die Suche erneut los.

Aalen. Der Aalener Spion sollte bei einem Wettbewerb für Kinder entdeckt werden in einem der „Fenster zur Kunst“ in der Innenstadt. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Das Kulturamt Aalen und der Innenstadtmarketingverein ACA haben die City zur Galerie gemacht und über 20 Schaufenster in Ausstellungsflächen verwandelt. Künstlerinnen und Künstler aus Aalen und der Region zeigen bis 31. Juli ihr Können in den Bereichen Fotografie, Malerei, Bildhauerei und Installation. Kinder waren eingeladen, in diesen „Fenstern zur Kunst“ die Figur des Spions mit Vollbart und Pfeife zu suchen. Nun die Auflösung: Jeweils für eine Woche