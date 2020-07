Tipps vom Nervensägenbändiger

Aalen

Nö, mache ich nicht!“ Kinder, die quengeln, weil sie sich nicht an Regeln halten wollen, sind keine Seltenheit. Die Geduld von Eltern oder Erziehern wird auf die Probe gestellt. Doch wie gelingt es, dass Regeln eingehalten werden?

Rudi Rhode, Kommunikationstrainer, Schauspieler und Sozialwissenschaftler, hat in seinem Vortrag „Konsequentes Auftreten nach Regelverstößen“ im Landratsamt Aalen am Dienstagabend Tipps gegeben. Immer wieder schlüpft der 63-Jährige dazu in unterschiedliche Rollen. Er warnt aber: „Rezepte gibt’s heute nicht, die gibt es beim Arzt – aber Hilfestellungen.“