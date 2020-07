Eine Arche für die Brummer und Summer in der Stadt

Aalen. Ein besonderes Heim für Wildbienen und Co. entsteht gerade in der Aalener Mittelbachstraße. Gebaut wird die „Das-tun-wir-Arche“ von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit und ohne Behinderung der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb. Eingebettet ist das Projekt in die Sommeraktion „Aalen City blüht – Verliebt in Aalen“, die an diesem Donnerstag eröffnet wird.

Initiatorin dieser Arche für die Brummer und Summer in der Stadt ist Eva Stengel aus Ellwangen. Sie beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit Wildbienen und ihren Lebensgewohnheiten. „Versiegelte Flächen fördern das rapide Schwinden