Tag sechs im Ellwanger Mordprozess: Große Menge KO-Tropfen im Zimmer von Adrian S.

Ellwangen. Keine Überraschung brachte das Ergebnis der daktyloskopischen Spurensicherung im Mordfall Rot am See. Fingerabdrücke an Magazin und Waffe konnten dem Angeklagten zugeordnet werden. Ebenso eindeutig das Schmauchspurengutachten: Adrian S. hatte sehr viele Partikel an den Händen, die auf Schussabgabe hinweisen. Die DNA-Untersuchung brachte neben den Spuren des Angeklagten auf den Griffschalen der Waffe auch DNA des Vaters. Möglich ist, dass der Vater die Pistole des Sohnes einmal in Händen hatte oder dass Hautschuppen des Vaters an den Händen des Sohnes anhafteten und so auf die Griffschalen gelangten.

Die