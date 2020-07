Ärger: Rathaus war zu

Abtsgmünd-Untergröningen. Die Öffnungszeiten des Rathauses sind derzeit ein Ärgernis unter den Bürgern. So war die Verwaltung wegen Urlaub und Krankheit drei Wochen durchgehend geschlossen, ohne Benachrichtigung der Bürger.

Auf Anfrage in der Bürgerfragestunde sagten Ortsvorsteher Thomas Bacher und Bürgermeister Armin Kiemel, dass für Ausgleich aus Abtsgmünd kein Personal permanent zur Verfügung stehe. Man versuche aber, das Rathaus auch in solchen Fällen zumindest an einem Tag in der Woche zu öffnen.

Eine Bürgerin fragte, ob auf dem Friedhof auch Wiesengräber und Baumgräber angedacht seien. Kiemel antwortete, dass man aus Kostengründen