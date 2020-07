Wieder mehr Schüler

Abtsgmünd-Untergröningen. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Ortschaftsrat über den Schulentwicklungsplan der Gemeinde für den Teilort. Demnach steigen die Schülerzahlen der „Sonnenschule“ ab dem kommenden Jahr wieder an. Zudem wird sie die erste Ganztagesgrundschule in Abtsgmünd. Wurden in der Sonnenschule bisher die Stufen 1 und zwei und die Klassen 3 und 4 jeweils gemeinsam geführt, werden Letztere im kommenden Schuljahr getrennt. Dann werden nach aktuellem Stand 49 Kinder die Schule besuchen, im laufenden Schuljahr waren es noch 42.

Schulleiterin Claudia Schreiber hatte im Frühjahr ein Ganztagskonzept vorgeschlagen,