„Lieber Herr Hofer, wir brauchen einen Platz“

Für viele ist der TSV Essingen der kommende Meister und Aufsteiger in der Fußball-Verbandsliga. Auch wegen seiner prominenten Neuzugänge – den Ex- Profis Patrick Auracher und Tobias Feisthammel. Im Interview spricht Abteilungsleiter Dr. Siad Esber über die Oberliga, andere Favoriten, und er richtet einen Appell an den Bürgermeister.

Herr Esber, der TSV Essingen muss in der kommenden Saison mit der Favoritenrolle leben, oder?

Esber: Ich sehe uns nicht als Topfavorit. Andere Mannschaften haben massiv aufgerüstet. Wir haben eine gute Mannschaft und wollen uns zu einem Spitzenteam entwickeln.

Ihr seid also noch kein Spitzenteam?

Da spielen