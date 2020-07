Auf eigenen Stühlen zum Kultursommer

Mögglingen. Sabine Kuhn ist überrascht. Vom Erfolg ihres Projekts. Aber auch von der vielen Arbeit, die dessen Vorbereitung mit sich bringt. „Begonnen haben wir damit, dass wir ein Konzert veranstalten wollten“, sagt die Vorsitzende des Mögglinger Liederkranzes, „Dann war es ein Wochenende und jetzt ist es der Kultursommer. So kann es gehen, aber wir freuen uns darauf.“

Zwischen 11. Juli und 23. August wird es einen „kleinen Kultursommer“ am JuCa am Westsidepark in Mögglingen geben. Der Kartenvorverkauf für die Konzerte läuft bestens, wie Sabine Kuhn bestätigt. „Romantic in Concert“ am Freitag,