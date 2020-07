Vom Gartenvirus infiziert

Schwäbisch Gmünd

Als hätten sie es geahnt: Silke Bantel und Jürgen Ohnewald wohnen in einer Gmünder Südhanglage und sind in den vergangenen Jahren gärtnerisch durchgestartet. Einer der Mittelpunkte: ein Wellnessbereich mit kleiner Terrasse, Liegen und einer Solar-Gartendusche. Ein Ort wie geschaffen fürs Corona-Jahr, in dem Reisen nicht im Vordergrund stehen. Dafür ist das Paar „täglich im Garten, unserem zweiten Wohnzimmer“, wie Silke Bantel sagt. Ein Ort, mit dem sie mehr verbindet als mit allen anderen: Es ist ihr Elternhaus, dessen Garten der Vater bis ins Alter so gerne gepflegt