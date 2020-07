Weltladen unterstützt Partner

Mehrwertsteuer Statt die Preise zu senken, geht das Geld als Solidarbeitrag an Produzenten in Ländern des globalen Südens.

Aalen. Beim Aalener Weltladen wird aus der Mehrwertsteuersenkung ein Solidarbeitrag für die Produzenten in den Entwicklungsländern.

Die Corona-Krise hat die ganze Welt erfasst - auch die Handelspartner der Weltläden in den Ländern des globalen Südens sind davon stark betroffen. Wegen der Ausgangssperren können die meisten nicht in ihren Werkstätten oder auf den Feldern arbeiten. Bereits produzierte Ware kann nicht verschifft werden und der Verkauf im Inland ist zum Erliegen gekommen. Staatliche Rettungsschirme oder andere Zuschüsse gibt es in diesen Ländern kaum.

Deshalb hat der Weltladen-Dachverband eine Initiative ins Leben gerufen,