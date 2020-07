Abends per Bus vom Land in die Stadt und zurück

Personennahverkehr „Ipf-Express“ und „StadtLandBus“ stärken nun gemeinsam den ÖPNV in Bopfingen.

Bopfingen. Der Ipf-Express der OVA in Bopfingen funktioniert bestens. Für viele ist dieses ÖPNV-Angebot in der Stadt mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Im Stundentakt kann man damit in Bopfingen, Oberdorf, Schloßberg und Flochberg ein attraktives und kostengünstiges Mobilitätsangebot nutzen. Nun gibt es ein neues Angebot, das den ÖPNV weiter verbessert: den StadtLandBus von OK.go.

„Schon als wir damals mit dem 'Ipf-Express' gestartet sind, wünschten sich viele in den Teilorten ebenfalls ein solches Angebot. Hier hat nun der Ostalbkreis geholfen 'StadtLandBus' einzurichten, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt Bürgermeister