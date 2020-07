Versprecher und Pirouetten

Der Vorsitzende des Bundes für Heimatpflege Wasseralfingen, Burkhard Michalsky, ist am Freitag 65 Jahre alt geworden. Abends traf sich deswegen eine kleine Gruppe von Gratulierenden zu einem Umtrunk im Biergarten der „Viktoria“ am Wasseralfinger Erzstollen. Der Jubilar ist übrigens der älteste von drei Neffen des vor ziemlich genau fünfeinhalb Jahren verstorbenen Künstlerpfarrers Sieger Köder. Was den Lokalpatriotismus anbelangt, kann das Geburtstagskind von seinem verblichenen Onkel aber immer noch was lernen.

