Erfolgreich in Richtung Studium

Aalen

Die Absolventen des Kaufmännischen Berufskollegs II in Aalen – Profile Geschäftsprozesse, Übungsfirma und Büromanagement – können sich über ihren Abschluss freuen. 40 Schülerinnen und Schüler erhielten die Fachhochschulreife, die zum Studium an allen Hochschulen und Dualen Hochschulen in Baden-Württemberg berechtigt. Durch die Teilnahme an der Zusatzprüfung bekommen vier Schülerinnen und Schüler auch den Abschluss „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“. Diese zusätzliche Qualifikation ermöglicht den anschließenden Besuch der Wirtschaftsoberschule und das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife.