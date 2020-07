Wie ein neues Zuhause fürs Kino am Kocher entsteht

Aalen

In diesem Saal sollen einmal Filme über die Leinwand flimmern. Dort sollen Menschen in unterschiedliche Welten eintauchen: Dokus sehen, Kulturstreifen anschauen und, und, und. Doch von diesem Ziel ist das Programmkino im Kulturbahnhof (Kubaa) so weit entfernt wie Aalen von New York.

Kabel hängen von der Decke, Bauarbeiter bringen Wandverkleidungen an, studieren die Pläne. Wohlfühlatmosphäre? Fehlanzeige. Am 2. Oktober soll der Kubaa mit großem Tamtam eröffnen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir dann den Spielbetrieb aufnehmen können“, sagt Dr. Jan Lugtenburg, Aufsichtsrat des Kinos am Kocher, bei einem Besuch der Baustelle.