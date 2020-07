Spaß am Lernen mit iPads

Grundschule Ein Besuch in Dewangen. Rektorin Morrison und Klassenlehrerin Ackermann erklären, warum digitaler Unterricht wichtig ist.

Aalen-Dewangen

Digitaler Unterricht ist für uns an der Tagesordnung“, sagt Katharina Morrison. „Keine andere Grundschule in Aalen ist digital so gut ausgestattet wie unsere“, erklärt die Rektorin der Schwarzfeldschule. „Das verdanken wir meiner Vorgängerin.“ Roswitha Schneider habe bereits seit 2002 den Multimediabereich der Schule ausgebaut. „Mit ganz viel Einsatz hat sie das nötige Geld beschafft.“

Katharina Morrison leitet seit Dezember die Grundschule in Dewangen. Interessiert verfolgt sie, wie der Aalener Gemeinderat aktuell über Vergaberichtlinien für iPads diskutiert. „Der Medienentwicklungsplan