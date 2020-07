Neuer Schulhof für den Galgenberg

Aalen. Im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST) sind folgende Entscheidungen gefallen:

Schulhofneugestaltung am Schulzentrum Galgenberg: Laut Erstem Bürgermeister Wolfgang Steidle ist der Sanierungsbedarf für den Schulhof dringlich. Der Hof soll in drei Bauabschnitten saniert werden, der 1. Bauabschnitt werde noch in diesem Sommer angepackt, der zweite 2021. Den Kosten von je 280 000 Euro pro Abschnitt hat der Ausschuss zugestimmt. Der dritte Bauabschnitt – eine Investition in Höhe von etwa 463 000 Euro – ist in den Folgejahren ab 2022 geplant. Ab diesem Sommer soll der Spielbereich