Dietterle mit dem ersten Auftritt zufrieden

Seit 1. Juli läuft das Training wieder beim Fußball-Oberligisten SF Dorfmerkingen. Am Samstag gab’s den ersten Test. In einem vor allem in der zweiten Halbzeit ansehnlichen Partie unterlag die Dietterle-Elf ihren Gästen von der Brenz 0:1.

Nach acht Monaten konnten die Sportfreunde Dorfmerkingen unter Einhaltung der Corona bedingten Auflagen damit ihr erstes Heimspiel bestreiten. Bis auf Yannick Schmidt standen SFD-Trainer Helmut Dietterle alle Akteure des Spielerkaders zur Verfügung. Jeder Akteur kam über 45 Spielminuten zum Einsatz.

In der ersten Spielhälfte waren es die Youngster aus Heidenheim, die mit ihrer