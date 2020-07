Wege und Weisheiten zum Glück

Benefizveranstaltung Hans Roman Kitterer am Flügel unterstützt die Initiative „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“ in der Villa Stützel in Aalen.

Das große elegante Zelt ist offen zum Park, das exklusive Publikum sitzt zu Paaren flächig verteilt. Auf der Bühne ein Flügel: Auftritt Hans-Roman Kitterer, mit ihm Uwe Förstner, der dem Pianisten die Noten von 13 Stücken plus Türkischem Marsch blättern wird.

Begonnen hat das Ereignis an der Villa Stützel in Aalen am frühen Samstagabend als lockerer Empfang zum Benefiz für den Wiederaufbau in Nepal. Feine Getränke werden gereicht, Zeit zum Plaudern, Heiterkeit übers Wiedersehen nach der langen Zeit ohne Konzerte und Begegnung.

Hans-Roman Kitterer eröffnet mit dem wunderbaren „Lied ohne Worte 19,1“ von Mendelssohn Bartholdy,