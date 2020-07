Bopfingen ist Landes-Kelten-Hotspot

Archäologie Baden-Württemberg beteiligt sich an der musealen Aufbereitung in Bopfingen mit einem Zuschuss von 741 000 Euro. Nun sind Landkreis und die Stadt am Zug.

Bopfingen/Stuttgart

Das Land hält Wort. Stuttgart wird die Präsentation des keltischen Erbes auf dem Ipf mit 741 000 Euro fördern. Das hat Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Freitag bei einer Pressekonferenz in Stuttgart verkündet. Vom Bund liegt die Zusage über eine Förderung in diesem Bereich bereits vor. Insgesamt 918 000 Euro ist Berlin die Darstellung der Kelten am Ipf und in der Stadt wert.

Mit Gesamtkosten von rund 2,4 Millionen Euro rechnet man in Bopfingen für die Keltenkonzeption. Mit den Geldern aus Stuttgart und Berlin sind bereits 1,659 Millionen Euro beieinander. Damit fehlen noch 741 000 Euro. Die sollen der Ostalbkreis