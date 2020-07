Erfolgsgaranten aus dem VfR-Stall

Fußball Vier ehemalige Aalener Trainer im Rampenlicht: Michael Schiele, Peter Vollmann und Argirios Giannikis steigen auf, Ralph Hasenhüttl schafft in der Premier League den Klassenerhalt.

Sie haben alle Großartiges geleistet: Peter Vollmann und Michael Schiele sind in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Argirios Giannikis hat in Griechenland den Erstliga-Aufstieg geschafft und ist zudem zum „Trainer des Jahres“ gewählt worden. Und Ralph Hasenhüttl hat vorzeitig den Klassenerhalt in der englischen Premier League geschafft. Eines haben die vier gemeinsam: Sie saßen alle auf der Trainerbank des VfR Aalen.

Michael Schiele: Viele waren skeptisch, als der Dorfmerkinger im Oktober 2017 zum Cheftrainer der Würzburger Kickers befördert wurde. Denn: Der 42-Jährige hatte bis dahin ausschließlich als Co-Trainer gearbeitet.