Positiver Gartenschauabschluss

Schorndorf/ Gmünd. Noch einmal haben die grünen Remstal-Gartenschau-T-Shirts Konjunktur: Stolz getragen von Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer, Rems-Murr-Landrat Dr. Richard Sigel, Thomas Bopp, Vorsitzender des Regionalverbands Stuttgart und Thorsten Englert, Gartenschau-Geschäftsführer. Vor Kurzem gab’s noch einmal einen Rückblick auf das Großereignis der 16 Kommunen im vergangenen Jahr. Und eine Erfolgsmeldung: Die Remstal-Gartenschau hat Gewinn gemacht: Im Ausführungsetat der Gartenschau-GmbH bleibt ein Plus nach Steuern in Höhe von einer halben Million Euro. Das Geld wird zu gleichen Teilen an die Städte und Gemeinden