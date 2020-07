Jakobimarkt zieht Bürger an

Innenstadt Reges Treiben herrschte am Montagmorgen in der Aalener Innenstadt. Viele Händler lockten die Aalener zum Einkaufen und Verweilen ein.

Aalen

Es ist eine schöne Tradition in Aalen, die auch von den ansässigen Einzelhändlern gerne gesehen wird, weil sie für reges Treiben sorgt in der City: Immer am zweiten Montag im Juli ziehen sich die bunten Stände des Jakobimarkts durch die Aalener Gassen. Und die Händler bieten feil, was in Küche, Haus und Hof gebraucht wird. Und es ist wahr: Ja, Gemüsehobel werden gerne und immer noch gekauft.

Den Besucherinnen und Besuchern scheint das Treiben zu gefallen. Viele schlendern durch die Gassen, sehen sich um, verweilen an Ständen. Doch auch wenn die Atmosphäre gelassen wirkt, klagen viele der