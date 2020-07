Sonnenstrom für das Aalener Bettenhaus

Photovoltaik GD Krauss hat eine halbe Million Euro in Klimafreundlichkeit investiert.

Aalen. Noch ist das Bettenhaus GD Krauss in der Aalener Innenstadt eingerüstet. Die leistungsfähige Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach ist aber bereits in Betrieb: Deshalb ist Unternehmer Alfred Krauss gemeinsam mit Oberbürgermeister Thilo Rentschler, IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle, Architekt Jörg Schneider und vielen beteiligten Handwerkern aufs Dach gestiegen. Ab sofort liefert die Anlage Strom für das Fachgeschäft, in dem Betten, Matratzen, Decken, Kissen, Wäsche, Textilien und vieles mehr angeboten werden.

„Voraussichtlich rund 85 Prozent des erzeugten Stroms kann der direkten Eigennutzung zugeführt werden“,