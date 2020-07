FC Normannia: reichlich Bewerber und eine XL-Saison

Ein Probespieler war dabei am Montagabend beim Trainingsauftakt im Schwerzer: Joel Lansche (19), der zuletzt in der U19 des SSV Ulm gespielt hat. Der junge Defensivspieler wird wohl nicht der letzte Gast sein in dieser Vorbereitung.

Denn das Angebot auf dem Spielermarkt ist nach der Corona-Pause größer als sonst um die Jahreszeit – und der FC Normannia wird für eine lange Saison, die mehr Spiele als sonst hat, noch ein, zwei Fußballer verpflichten müssen. Zumal der Kader kurz vor dem Trainingsauftakt wieder kleiner geworden ist: Neuzugang Vincent Sadler ist nun doch keiner, der 19-Jährige ist abgesprungen (siehe Extra-Meldung).

