Wie der Bären zum Vereinshaus wird

Lauchheim

Nun geht es nicht ans „Eingemachte“, sondern an das, was man von außen sieht. Mit dem ehemaligen Gasthaus Bären in Lauchheim geht es voran. Dabei erwecken die vielen Beobachter beinahe den Eindruck, als würde das eingehüllte Gebäude ebensolche Aufmerksamkeit erfahren, wie das historische Rathaus, der Marktplatz oder das Obere Stadttor.

Schließlich liegt das ehemalige Gasthaus zentral an der Lauchheimer Hauptstraße. Fußgänger müssen wegen der Arbeiten die Straße überqueren. Als Fotomotiv taugt es für die vielen Fahrrad-Touristen und Wanderer von der Kapfenburg