Als Einheit in die Landesliga

Der SV Waldhausen hat es geschafft. Zum ersten Mal in der 94-jährigen Vereinsgeschichte sind die Jungs von Trainer Jens Rohsgoderer und Co-Trainer Thomas Adametz in die Landesliga aufgestiegen.

In den vergangenen Jahren verpasste der SVW den Aufstieg häufig nur ganz knapp. Doch nach 16 Jahren ununterbrochen in der Bezirksliga ist nun der Aufstieg gelungen – und dieser ist auch hochverdient. In 17 Partien feierte der SVW 15 Siege, dazu gab es noch zwei Unentschieden. Somit hatte Waldhausen am Ende 47 Punkte auf dem Konto und sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Bettringen – allerdings hatte die SGB ein Spiel weniger absolviert.