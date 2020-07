Wie Sina Lippold Tabus brechen will

Leute heute Die 27-Jährige hat bereits einiges in ihrem Leben erreicht. Zum Beispiel hat sie ein Buch geschrieben – über Herpes. Warum ausgerechnet dieses Thema die junge Frau so fasziniert.

Hüttlingen

Eine verschrobene Wissenschaftlerin ist sie auf keinen Fall. Dennoch hat Sina Lippold mit ihren 27 Jahren bereits mit der Note 1,0 promoviert und ein Buch geschrieben. Thema der Doktorarbeit und ihres Buchdebüts: Herpesviren. Und hört man ihr eine Weile zu, kann man die Begeisterung für dieses Thema, das bei den meisten Menschen Ekel hervorruft, nachvollziehen.

Sina Lippold wächst in Hüttlingen auf, am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen macht sie 2012 ihr Abitur – mit 1,5. Dann studiert sie in Bayreuth Biochemie. „Naturwissenschaften und Technik waren auch schon in der Schule einfach mein Ding“,