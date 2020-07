Bewährungsstrafe für Steuerhinterziehung

Ellwangen. Ein Unternehmer aus dem Ostalbkreis musste sich am Dienstag vor dem Amtsgericht in Ellwangen verantworten. Von 2010 bis 2015 hatte er Steuern in Höhe von fast einer halben Million Euro hinterzogen.

Die Summe, die der Weihnachtsbaumverkäufer über fünf Jahre hinterzogen haben soll, musste vom Gericht geschätzt werden. Denn es habe über all die Jahre hinweg „keine angemessene Kassenführung“ gegeben, wie Oberstaatsanwalt Oliver Knopp in seiner Anklageschrift verlas.

Der Angeklagte äußerte sich zu Beginn der Verhandlung zu seiner Person. Er sei verheiratet, Familienvater und auch