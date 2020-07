Hirschbachbaustelle geht in zweite Runde

Aalen. Autofahrer in der Hirschbachstraße wundern sich: Der Verkehr wurde per Ampel geregelt, allerdings war keine Baustelle zu sehen. Nur eine vorübergehende Pause, denn die Verlegung der Versorgungsleitungen in der Gegend brauche noch bis Anfang August, teilte die Aalener Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

In mehreren Straßen in Aalen werden zurzeit Versorgungsleitungen verlegt. So auch in der Schelmenstraße. Diese mündet in die Hirschbachstraße. Dort befindet sich der Parkplatz am Gaskesselgelände. „Normalerweise ist die Einfahrt zum Parkplatz an der Hirschbachstraße und die Ausfahrt an der Schelmenstraße“.