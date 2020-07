Neues Schotterwerk in Bartholomä geht in Betrieb

Bartholomä. In Bartholomä geht es zukünftig ruhiger zu: Das lange geplante, neue Schotterwerk im örtlichen Steinbruch konnte jüngst in Betrieb genommen werden. Damit löst die Schotterwerk Bartholomä GmbH & Co. KG ihr Versprechen zu einer Entlastung des Ortes ein.

Doppelter Abstand

In nunmehr doppeltem Abstand zu Bartholomä wie seither ist eine moderne Anlage zur Aufbereitung des heimischen Jurakalksteins entstanden, teilt das Unternehmen mit. „Die Zu- und Abfahrten wurden neu eingerichtet und die Betriebsabläufe optimiert.“ Und: Kürzere Wege und neueste Technik sorgten für „eine ressourcenschonende und klimafreundliche