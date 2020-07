„Ich bin der, der nie versetzt wurde“

Bildung Heinz Schmidt hat 40 Jahre an der Härtsfeldschule gearbeitet. Nun geht er in den Ruhestand. Das Leitbild der Schule „Gemeinsam Zukunft schaffen“ hat er gelebt.

Neresheim

Zum Bild einer Schule gehören die guten Geister einer Gemeinschaft, die auf ihre je eigene Weise diese Institution prägen und bewegen“, beginnt Heinz Schmidt sein Dankschreiben an die „Wegbegleiter“ der vergangenen 40 Jahre. „Im Zusammenspiel aller haben wir es, denke ich, ganz gut hinbekommen“, zieht er dann gedanklich mit einem Augenzwinkern sein Fazit. „Ganz gut“, das trifft in aller schwäbischen Bescheidenheit genau den Punkt und jeder, der die Härtsfeldschule kennt, weiß genau, was dahinter steckt. Denn Heinz Schmidt lebt für seine Schule – am ersten August muss er diese verlassen,