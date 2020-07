Uwe Waible mit viel Lob verabschiedet

Oberkochen

Uwe Waible, Rektor des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) der Sonnenbergschule, ist im Sitzungssaal des Rathauses mit viel Lob verabschiedet worden.

Was dieser Pädagoge erlebt und gemeistert hat, ist schier unglaublich“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Richard Burger nach dem Festakt, der coronabedingt in kleinem Rahmen stattfand. Leider sei Uwe Waible nur knapp zwei Jahre in Oberkochen gewesen. Sein Arbeitsbeginn im Oktober 2018 sei in die Umwälzung der großen Schulentwicklungsplanung in Oberkochen gefallen. „Leider können Sie den Umzug in die Tiersteinschule nicht mehr miterleben.“